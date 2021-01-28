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Бадюков: проблемы ЦСКА в травмах игроков. Команда лишилась четырёх центральных нападающих

Бадюков: проблемы ЦСКА в травмах игроков. Команда лишилась четырёх центральных нападающих
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в последних матчах.

«Думаю, проблемы ЦСКА в травмах игроков. Команда лишилась трёх, даже четырёх центральных нападающих, если считать таковым ещё Андрея Локтионова. Помимо него нет из центров Марио Кемпе, Павла Карнаухова и Андрея Светлакова. Плюс ещё из крайних форвардов нет Антона Слепышева.

Без них невозможно в полной мере проводить ту ротацию, за счёт которой Игорь Никитин добивался стабильных результатов. Но думаю, очковый запас позволит ЦСКА спокойно подойти к плей-офф.

Надеюсь, и «Динамо» к сериям на вылет сохранит ту форму, которую набрало сейчас, когда видно, что есть и хорошая физическая готовность, и достаточная глубина состава», – приводят слова Бадюкова «Известия».

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