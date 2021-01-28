Разин объяснил, какие задачи решала «Северсталь», проводя матч со СКА молодёжным составом

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:4).
«Вчера в игре со СКА я сильно рисковал. 12 хоккеистов 2000-2002 года рождения! Интересно, мы побили рекорд среднего возраста? Всего четыре человека из 22, заявленных на игру, не выпускники «Алмаза»! Больше 80% – местные воспитанники! Думаю, в КХЛ такого ещё не было. Конечно, результат отрицательный, но мне за него не стыдно. Интрига держалась до последних минут.
Мы решили две задачи: дали отдохнуть многим ведущим игрокам, дали шанс проявить себя молодым хоккеистам. Кто-то заиграет в КХЛ, кто-то нет, но мы показали череповецким ребятам, к чему им надо стремиться. Показали мальчишкам и их родителям из местной спортшколы, что и без блата можно попасть на высокий уровень! Успехов в спорте добиваются через работу, а не через «шоу-бизнес»!» – написал Разин в «Инстаграме».
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