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Томаш Зогорна — о завершении сезона: немного плакал после матча, сильные эмоции для меня

Томаш Зогорна — о завершении сезона: немного плакал после матча, сильные эмоции для меня
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3) прокомментировал завершение сезона для себя.

«Хочу уточнить, что это для меня последний матч за «Амур» в нынешнем сезоне. Я немного плакал после матча, это сильные эмоции для меня. Прошло шесть лет с момента моего появления в Хабаровске, самый яркий момент – попадание в плей-офф и серия с «Ак Барсом».

Мы неплохо играли, но допустили много удалений. У «Салавата Юлаева» очень хорошее большинство. Хотели выиграть, но не получилось. Я уезжаю сейчас, но мы можем увидеться с партнёрами в следующем сезоне. Как партнёры или как соперники – пока не знаю. У меня заканчивается контракт с «Амуром» весной», — цитирует Зогорну пресс-служба КХЛ.

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