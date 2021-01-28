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Светлов: понимаем ситуацию Томаша Зогорны — семья превыше всего

Светлов: понимаем ситуацию Томаша Зогорны — семья превыше всего
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3) и поделился мнением о решении чешского форварда Томаша Зогорны досрочно завершить сезон по семейным причинам.

«Две одинаковые игры, но наша реализация оставляет желать лучшего. Везения не хватает, стараемся вернуться в игру, но не получается. Моменты были, в штангу попали. Хочу сказать комплимент своей команде: она старается, хорошо двигается, бьётся.

Мы понимаем семейную ситуацию Томаша Зогорны. Он хорошо сыграл сегодняшний матч, провёл много лет в Хабаровске. Это хороший и важный игрок, и для «Амура» — это большая потеря. Но мы понимаем, что семья прежде всего», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

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