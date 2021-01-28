Хартикайнен — о победе в матче с «Амуром»: тяжёлая игра в непростом месте для хоккея

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2).

«Тяжёлая игра в непростом месте для хоккея. Ключевой момент – третья шайба в концовке, после чего мы хорошо оборонялись, не позволив сопернику забить. Ничего особенного в нашей игре мы не меняли, «Амур» действует через длинные передачи, может, поэтому сегодня было так много пробросов.



Рад, что мы вышли в плей-офф, но это маленькая цель, мы хотим забраться в таблице как можно выше. Невозможно сейчас предугадать, с кем мы будем играть в первом раунде. В игре надо сделать акцент над маленькими деталями», — цитирует Хартикайнена пресс-служба КХЛ.

Автором третьей шайбы уфимской команды стал нападающий Сакари Маннинен. Результативными передачами в этом эпизоде отметились Маркус Гранлунд и Хартикайнен. Благодаря этому голу финские форварды достигли суммарной отметки в 150 очков в этой регулярке. В активе Хартикайнена стало 56 очков (он занимает второе место в гонке бомбардиров КХЛ), Гранлунд набрал 49-й балл, в активе Маннинена стало 45 очков.