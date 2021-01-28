Вратарь «Сибири» Антон Красоткин выбыл на две недели из-за травмы, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере». 23-летний голкипер получил повреждение в домашнем матче с «Нефтехимиком» (6:4).

В нынешнем сезоне Красоткин провёл в регулярном чемпионате НХЛ 12 матча, в которых ни разу не сыграл на ноль при 90,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,22. Также он отдал одну результативную передачу.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.