«Сибирь» — «Трактор»: Пастухов и Основин устроили драку

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в Новосибирске принимает челябинский «Трактор» (2:1, идёт третий период).

В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Пастухов и форвард «Трактора» Вячеслав Основин устроили драку. Они обменялись ударами, арбитры с трудом разняли хоккеистов. Оба игрока были наказаны пятиминутным штрафом.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.