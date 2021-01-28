«Сибирь» в овертайме одолела челябинский «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Автором победной шайбы в овертайме стал Олег Ли. В основное время у «Сибири» отличились Никита Коротков и Данил Романцев. Голкипер хозяев Харри Сятери отразил 27 бросков. У «Трактора» шайбы забросили Томаш Гика и Виталий Кравцов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 1 февраля дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» 31 января в Хабаровске — с местным «Амуром».