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«Барыс» уверенно победил «Нефтехимик», забросив четыре шайбы

«Барыс» уверенно победил «Нефтехимик», забросив четыре шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Барыса» Якоб Лилья, оформивший дубль. Два очка в составе победителей набрал Никита Михайлис (0+2). Голкипер хозяев Хенрик Карлссон отразил 25 бросков. Единственную шайбу у «Нефтехимика» забросил Дэниэл Буцаев.

Это пятая победа казахстанского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 30 января дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Нефтехимик» 31 января в Нижнекамске — с ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2021, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шевченко (Орехов, Михайлис) – 19:35' (5x4)   2:0 Петухов – 37:51' (5x5)   3:0 Лилья – 41:01' (5x5)   4:0 Лилья (Михайлис) – 49:47' (5x5)   4:1 Буцаев (Шарифьянов) – 58:51' (5x5)
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