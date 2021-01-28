«Барыс» уверенно победил «Нефтехимик», забросив четыре шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Барыса» Якоб Лилья, оформивший дубль. Два очка в составе победителей набрал Никита Михайлис (0+2). Голкипер хозяев Хенрик Карлссон отразил 25 бросков. Единственную шайбу у «Нефтехимика» забросил Дэниэл Буцаев.

Это пятая победа казахстанского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 30 января дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Нефтехимик» 31 января в Нижнекамске — с ХК «Сочи».