«Барыс» уверенно победил «Нефтехимик», забросив четыре шайбы
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Барыса» Якоб Лилья, оформивший дубль. Два очка в составе победителей набрал Никита Михайлис (0+2). Голкипер хозяев Хенрик Карлссон отразил 25 бросков. Единственную шайбу у «Нефтехимика» забросил Дэниэл Буцаев.
Это пятая победа казахстанского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 30 января дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Нефтехимик» 31 января в Нижнекамске — с ХК «Сочи».
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