У игрока «Вегаса» обнаружен коронавирус, НХЛ пересмотрит расписание для клуба

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила, что в составе «Вегас Голден Найтс» у одного из хоккеистов положительный результат теста на коронавирус.
«В связи с тем что игрок и ещё один член тренерского штаба «Вегас Голден Найтс» присоединились к протоколам COVID-19, матч команды с «Сент-Луис Блюз» сегодня будет отложен. Решение принято медицинскими группами лиги, НХЛПА и клубами.
Тренировочные базы команды будут закрыты до дальнейшего уведомления. Лига находится в процессе рассмотрения и пересмотра расписания регулярного чемпионата для «Голден Найтс». Ожидается, что решение о матчах будет принято в течение 24–48 часов», — говорится в сообщении лиги.
Напомним, первый матч с «Сент-Луис Блюз» (4:5 Б) команда играла без главного тренера Питера Дебура. Тренерский штаб «Вегаса» пропустил матч в связи с большим риском распространения COVID-19. Игрой команды руководил генеральный менеджер Келли Маккриммон с тренером клуба АХЛ Мэнни Вивейросом и помощниками Джейми Хьюардом и Джоэлем Уордом.
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