Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Воробьёв: здорово, что «Магнитке» удалась такая победная серия, но нельзя расслабляться

Воробьёв: здорово, что «Магнитке» удалась такая победная серия, но нельзя расслабляться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).

«Хорошая, плотная игра, жёсткая, много борьбы и силовых единоборств. Берём два очка, готовимся дальше. Сильно прибавил Чибисов? У него огромный потенциал, молодец, что раскрывает его. В начале сезона убеждали Андрея, если начнёт делать правильные вещи, то его будет сложно остановить. Сейчас он их делает, у него всё получается.

Нам всё время есть над чем работать, месяц провели приличный, будет пауза, подтянем некоторые вещи. Здорово, что удалась такая победная серия, но нельзя расслабляться, надо продолжать работать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Металлург» в гостях обыграл «Спартак» и стал пятым участником плей-офф КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021