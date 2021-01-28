Воробьёв: здорово, что «Магнитке» удалась такая победная серия, но нельзя расслабляться
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).
«Хорошая, плотная игра, жёсткая, много борьбы и силовых единоборств. Берём два очка, готовимся дальше. Сильно прибавил Чибисов? У него огромный потенциал, молодец, что раскрывает его. В начале сезона убеждали Андрея, если начнёт делать правильные вещи, то его будет сложно остановить. Сейчас он их делает, у него всё получается.
Нам всё время есть над чем работать, месяц провели приличный, будет пауза, подтянем некоторые вещи. Здорово, что удалась такая победная серия, но нельзя расслабляться, надо продолжать работать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Металлург» в гостях обыграл «Спартак» и стал пятым участником плей-офф КХЛ
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