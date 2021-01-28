Знарок: Гудачек нормально играет, «Спартаку» нужно прибавить в реализации моментов

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:3).

«Зачем я брал тайм-аут во втором периоде? А вы как думаете? Смены переиграли. Не сказал бы, что первая пропущенная Гудачеком шайба получилась курьёзной, таких много забивают. Да, Яковлев попал, но в принципе Юлиус нормально играет, были моменты, когда он подтащил.

Нам нужно прибавить в использовании моментов, сегодня их было достаточно: один в ноль, два в одного. Повторюсь, реализация моментов. Во втором периоде создали много. Самочувствие Павла Медведева? Не очень. Не знаю, увидим мы его в этом сезоне или нет. Это будет зависеть от его восстановления», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.