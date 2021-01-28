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Никита Нестеров потерял зуб на тренировке «Калгари»

Никита Нестеров потерял зуб на тренировке «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Нестеров потерял зуб на тренировке канадского клуба.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Sportsnet.

Последние три сезона Нестеров провёл в ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 Никита забросил 7 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+7" и 24 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф он отметился тремя голевыми передачами.

Нестеров — воспитанник челябинской хоккейной школы «Трактор». В 2011 году на драфте НХЛ Никита был выбран в пятом раунде под общим 148-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2017 году он выступал за «Монреаль Канадиенс». Всего в его активе 137 матчей в НХЛ.

Защитник «Калгари» Нестеров находился на льду при всех четырёх голах «Торонто» в матче
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