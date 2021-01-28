«Чикаго» подписал двухлетний контракт с защитником Мэдисоном Боуи
«Чикаго Блэкхоукс» на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с защитником Мэдисоном Боуи. Соглашение рассчитано на два сезона, за каждый из которых хоккеист заработает по $ 725 тыс.
В минувшем сезоне 25-летний защитник защищал цвета «Детройт Ред Уингз». Всего в НХЛ Боуи провёл 154 матча и набрал 39 (5+34) очков при показателе полезности «-20» и 104 минутах штрафа.
Мэдисон Боуи был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» на драфте 2013 года под общим 53-м номером. В составе юниорской сборной Канады защитник стал победителем чемпионата мира — 2013. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».
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