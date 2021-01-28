Соколов: «Спартаку» не хватает реализации. Есть уверенность, что через работу всё придёт
Защитник «Спартака» Никита Соколов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:3).
«Начали не очень хорошо, во втором периоде нужно было забивать свои моменты. В третьем начали спасать ситуацию, но не получилось. Все бились, самоотдача была. Сейчас команде не хватает только реализации моментов. Есть уверенность, что через работу всё придёт», — приводит слова Соколова пресс-служба КХЛ.
Это четвёртый проигрыш столичного клуба в последних пяти матчах. Благодаря этой победе «Металлург» стал пятым участником плей-офф. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится со СКА, а «Металлург» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 30 января.
«Металлург» в гостях обыграл «Спартак» и стал пятым участником плей-офф КХЛ
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