Евгений Малкин вышел на второе место по сыгранным матчам в истории «Питтсбурга»

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Бостона».
Российский нападающий Евгений Малкин принимает участие в матче. Как сообщается в «твиттере» StatsCentre, россиянин проводит свой 915-й матч за «Питтсбург» и вышел на второй место по этому показателю, сравнявшись с Марио Лемье. Лидером по количеству матчей за «Питтсбург» является Сидни Кросби, у которого в активе 992 матча.
Всего за карьеру в НХЛ Малкин набрал 1079 очков (417+662).
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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