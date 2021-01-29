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Панарин и Бучневич помогли Строуму забить гол в матче «Баффало» — «Рейнджерс»

Панарин и Бучневич помогли Строуму забить гол в матче «Баффало» — «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0
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В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. «Рейнджерс» открыл счёт в матче на 10-й минуте. Гол в свой актив записал Райан Строум. Результативными передачами отметились россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич. Хозяева сравняли счёт на 20-й минуте после точного удара Джека Айкела. Результативную передачу на свой счёт записал Сэм Райнхарт.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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