Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Панарин и Бучневич помогли Строуму забить гол в матче «Баффало» — «Рейнджерс»

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. «Рейнджерс» открыл счёт в матче на 10-й минуте. Гол в свой актив записал Райан Строум. Результативными передачами отметились россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич. Хозяева сравняли счёт на 20-й минуте после точного удара Джека Айкела. Результативную передачу на свой счёт записал Сэм Райнхарт.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.