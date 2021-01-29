«Вашингтон» одержал крупную волевую победу над «Айлендерс», уступая 0:3 по ходу игры

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3 крупно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», нанеся подопечным Барри Тротца третье поражение подряд.
После 1-го периода «Айлендерс» вели в счёте 3:0 благодаря заброшенным шайбам Оливера Вальстрёма, Кейси Сизикаса и Андерса Ли. Однако к середине встречи «Вашингтон» начал переламывать ход поединка – в период с 10-й по 12-ю минуту второго периода трижды поразив ворота Семёна Варламова из «Айлендерс». Всего за 2-й период игроки «Вашингтона» забросили в ворота своих оппонентов 5 шайб – отличились Конор Шири (дубль), Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон и Здено Хара. На последней минуте встречи точку в игре поставил Том Уилсон, забросив в большинстве в пустые ворота – 6:3.
Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс» на протяжении всей игры, отразил 17 бросков и 22.
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