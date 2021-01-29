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«Вашингтон» одержал крупную волевую победу над «Айлендерс», уступая 0:3 по ходу игры

«Вашингтон» одержал крупную волевую победу над «Айлендерс», уступая 0:3 по ходу игры
Хоккей / НХЛ 0
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3 крупно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», нанеся подопечным Барри Тротца третье поражение подряд.

После 1-го периода «Айлендерс» вели в счёте 3:0 благодаря заброшенным шайбам Оливера Вальстрёма, Кейси Сизикаса и Андерса Ли. Однако к середине встречи «Вашингтон» начал переламывать ход поединка – в период с 10-й по 12-ю минуту второго периода трижды поразив ворота Семёна Варламова из «Айлендерс». Всего за 2-й период игроки «Вашингтона» забросили в ворота своих оппонентов 5 шайб – отличились Конор Шири (дубль), Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон и Здено Хара. На последней минуте встречи точку в игре поставил Том Уилсон, забросив в большинстве в пустые ворота – 6:3.

Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс» на протяжении всей игры, отразил 17 бросков и 22.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Вальстрём (Пажо) – 09:50' (5x5)   0:2 Сизикас (Клаттербак) – 10:08' (5x5)   0:3 Ли (Барзал, Добсон) – 17:39' (5x4)   1:3 Шири (Карлсон, Диллон) – 29:07' (5x5)   2:3 Шири (Хара, Паник) – 30:20' (5x5)   3:3 Хэтэуэй (Хагелин, Дауд) – 31:11' (5x5)   4:3 Карлсон (Шульц, Бекстрём) – 34:16' (5x4)   5:3 Хара (Шульц, Сгарбосса) – 38:30' (5x5)   6:3 Уилсон (Оши, Бекстрём) – 59:41' (en)
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