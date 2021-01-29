Малкин: сейчас я точно не доволен тем, как играю. Нужно бороться в каждой смене

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4) признался, что недоволен своей игрой в этом сезоне.

«Сейчас я совершенно точно не доволен тем, как играю. Мне нужно ежедневно день приходить на арену и бороться в каждой смене. Я верю в себя и надеюсь, что это произойдёт», — сказал Малкин.

В составе «Бостона» отличились Крис Вагнер, Шон Курали, а Патрис Бержерон оформил дубль. Единственную шайбу в составе «Питтсбурга» забросил Коди Сеси.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 47 секунд и не отметился результативными действиями.



Напомним, что в прошлой встрече, состоявшейся в ночь с 26 на 27 января, «Бостон» победил «Питтсбург» в овертайме – 3:2 ОТ.