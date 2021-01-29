Алексис Лафренье отметился историческим достижением в игре с «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:2 ОТ.

Как сообщается в «Твиттере» Sportsnet Stats, 19-летний канадский форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье вписал своё имя в историю лиги, став первым игроком, выбранным под первым номером на драфте НХЛ, который забросил свою дебютную шайбу в НХЛ в овертайме.

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В игре с «Баффало» он провёл на льду 15 минут 27 секунд и заработал показатель полезности «+1». Всего в текущем сезоне он принял участие в 7 встречах, до игры с «Баффало» на его счету не было набранных очков.