Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» на домашнем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:3.
В составе «Миннесоты» отметились заброшенными шайбами Маркус Юханссон, Кевин Фиала, Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон. У «Лос-Анджелеса» — Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иаффало.
Для Кирилла Капризова эта заброшенная шайба стала 2-й в НХЛ, также на его счету 5 результативных передач в 8 встречах. В этом матче его игровое время составило 16 минут 20 секунд при коэффициенте полезности «+2».
«Миннесота», набрав 10 очков в 8 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Лос-Анджелес» (8) – на 6-м месте.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Юханссон (Бонино, Суси) – 03:33' (5x5) 2:0 Фиала – 08:17' (5x5) 3:0 Капризов (Юханссон, Коул) – 12:55' (5x5) 3:1 Браун (Копитар, Даути) – 23:19' (5x4) 3:2 Даути (Копитар, Амадио) – 29:07' (5x4) 4:2 Бьюгстад (Бродин, Паризе) – 38:38' (5x5) 5:2 Эрикссон Эк (Бродин, Гринвей) – 44:44' (5x5) 5:3 Иафалло (Браун, Клаг) – 49:41' (4x5)
Кирилл Капризов забил второй гол в сезоне НХЛ
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