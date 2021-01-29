Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» на домашнем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:3.

В составе «Миннесоты» отметились заброшенными шайбами Маркус Юханссон, Кевин Фиала, Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон. У «Лос-Анджелеса» — Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иаффало.

Для Кирилла Капризова эта заброшенная шайба стала 2-й в НХЛ, также на его счету 5 результативных передач в 8 встречах. В этом матче его игровое время составило 16 минут 20 секунд при коэффициенте полезности «+2».

«Миннесота», набрав 10 очков в 8 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Лос-Анджелес» (8) – на 6-м месте.