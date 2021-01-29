Андрей Василевский отметился сразу несколькими яркими сейвами в игре с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме с минимальным счётом – 1:0.

26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский по ходу игры с «Каролиной» несколько раз совершил невероятные спасения. Так, на 9-й минуте 3-го периода Василевский отразил сложный бросок на противоходе от своего соотечественника из «Каролины» Андрея Свечникова. Уже спустя две минуты уроженец Уфы вновь спас свою команду от пропущенной шайбы, продемонстрировав фантастическую растяжку после добивания с близкого расстояния от Джордана Стаала.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube компании Sportsnet.

Всего на счету Василевского в игре с «Каролиной» 35 отражённых бросков из 36.