Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андрей Василевский отметился сразу несколькими яркими сейвами в игре с «Каролиной»

Андрей Василевский отметился сразу несколькими яркими сейвами в игре с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме с минимальным счётом – 1:0.

26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский по ходу игры с «Каролиной» несколько раз совершил невероятные спасения. Так, на 9-й минуте 3-го периода Василевский отразил сложный бросок на противоходе от своего соотечественника из «Каролины» Андрея Свечникова. Уже спустя две минуты уроженец Уфы вновь спас свою команду от пропущенной шайбы, продемонстрировав фантастическую растяжку после добивания с близкого расстояния от Джордана Стаала.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube компании Sportsnet.

Всего на счету Василевского в игре с «Каролиной» 35 отражённых бросков из 36.

35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Каролине» в овертайме
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021