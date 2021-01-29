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Артемий Панарин первым поздравил Алексиса Лафренье с историческим голом за «Рейнджерс»

Артемий Панарин первым поздравил Алексиса Лафренье с историческим голом за «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:2 ОТ.

19-летний канадский форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье вписал своё имя в историю лиги, став первым игроком, выбранным под первым номером на драфте НХЛ, который забросил свою дебютную шайбу в НХЛ в овертайме. Алексис отличился в дополнительном периоде после передачи от Колина Блэквелла, но первым получил поздравления на льду от Артемия Панарина, который заключил его в объятия.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче с «Баффало» Лафренье провёл на льду 15 минут 27 секунд и заработал показатель полезности «+1». Всего в текущем сезоне он принял участие в семи встречах, и до встречи с «Баффало» на его счету не было набранных очков.

Алексис Лафренье отметился историческим достижением в игре с «Баффало»
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