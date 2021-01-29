Кэри Прайс установил новый рекорд «Монреаля», побив достижение Патрика Руа

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» уверенно разобрался с «Калгари Флэймз» — 4:2, при этом подопечные Клода Жюльена до последней минуты вели со счётом 4:0.

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 23 бросков из 25 и установил новый клубный рекорд. Канадский вратарь одержал 195 победу на льду легендарной арены «Белл-центр», благодаря чему побил достижение Патрика Руа (194 победы в домашних матчах «Монреаля»). При этом стоит заметить, что Прайс провёл на 64 домашних матча больше Руа (367 против 303).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов в четвёртом матче кряду не набрал очков. Его время на льду составило 18 минут 46 секунд при показателе полезности «0». Защитник «Калгари» Никита Нестеров за 16 минут 14 заработал отрицательный показатель полезности – «-1», не набрав очков.