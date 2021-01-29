Уайно: если бы Сорокин не находился в «команде такси», Варламова наверняка бы заменили

Обозреватель АР Стивен Уайно поделился мнением о победе «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3). После первого периода «островитяне» вели 3:0, но второй отрезок «столичные» выиграли со счётом 5:0, перевернув ход матча.

«Можно задать вопрос «островитянам» по вратарской бригаде. Если бы Сорокин был не в «команде такси», а заявлен вторым вместо Кори Шнайдера, то Варламова наверняка бы заменили», — предположил Уайно.

Российский голкипер Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс» на протяжении всей встречи, отразил 17 бросков из 22. Его сменщиком в этом матче являлся американский голкипер Кори Шнайдер, тогда как россиянин Илья Сорокин находился на трибунах (в «команде такси»).