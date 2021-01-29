Уайно: если бы Сорокин не находился в «команде такси», Варламова наверняка бы заменили
Обозреватель АР Стивен Уайно поделился мнением о победе «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3). После первого периода «островитяне» вели 3:0, но второй отрезок «столичные» выиграли со счётом 5:0, перевернув ход матча.
«Можно задать вопрос «островитянам» по вратарской бригаде. Если бы Сорокин был не в «команде такси», а заявлен вторым вместо Кори Шнайдера, то Варламова наверняка бы заменили», — предположил Уайно.
Российский голкипер Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс» на протяжении всей встречи, отразил 17 бросков из 22. Его сменщиком в этом матче являлся американский голкипер Кори Шнайдер, тогда как россиянин Илья Сорокин находился на трибунах (в «команде такси»).
«Это был удар в челюсть». «Вашингтон» забил 6 голов подряд и снова выиграл без Овечкина
«Столичные» уступали со счётом 0:3, но победили, играя без пяти игроков основного состава.
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
10:20
-
10:05
-
09:41
-
09:25
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:29
-
08:05
-
07:45
-
07:34
-
07:15
-
07:09
-
06:57
-
06:54
-
06:48
-
06:40
-
06:37
-
06:28
-
06:27
-
06:13
-
06:01
-
05:43
-
05:39
-
05:28
-
05:25
-
05:02
-
04:48
-
04:31
-
03:54
-
03:46
- 28 января 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:18
-
23:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам