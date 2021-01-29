«Монреаль» забил 5 голов в меньшинстве в 7 матчах на старте сезона, повторив рекорд НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» уверенно разобрался с «Калгари Флэймз» — 4:2, при этом подопечные Клода Жюльена до последней минуты вели со счётом 4:0.
Календарь «Монреаля» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021.
Нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли отличился в меньшинстве на последней минуте второго периода, воспользовавшись передачей соотечественника Ника Судзуки. «Канадиенс» забросили уже пять шайб в меньшинстве в семи матчах со старта сезона.
Это повторение рекорда НХЛ для данного отрезка. Ранее аналогичного результата добивались «Филадельфия Флайерз» (сезон-1983/1984), «Эдмонтон Ойлерз» (сезон-1985/1986) и «Детройт Ред Уингз» (сезон-2002/2003).
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