«Монреаль» забил 5 голов в меньшинстве в 7 матчах на старте сезона, повторив рекорд НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» уверенно разобрался с «Калгари Флэймз» — 4:2, при этом подопечные Клода Жюльена до последней минуты вели со счётом 4:0.

Календарь «Монреаля» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021.

Нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли отличился в меньшинстве на последней минуте второго периода, воспользовавшись передачей соотечественника Ника Судзуки. «Канадиенс» забросили уже пять шайб в меньшинстве в семи матчах со старта сезона.

Это повторение рекорда НХЛ для данного отрезка. Ранее аналогичного результата добивались «Филадельфия Флайерз» (сезон-1983/1984), «Эдмонтон Ойлерз» (сезон-1985/1986) и «Детройт Ред Уингз» (сезон-2002/2003).