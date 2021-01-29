Алексис Лафренье повторил достижение Сергея Немчинова и Матса Цуккарелло

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в овертайме одержал победу над «Баффало Сэйбрз» — 3:2.

19-летний канадский форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье вписал своё имя в историю лиги, став первым игроком, выбранным под первым номером на драфте НХЛ, который забросил свою дебютную шайбу в НХЛ в овертайме.

Также Лафренье стал четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», кто забросил первую шайбу за клуб, отличившись в овертайме. Ранее подобное достижение демонстрировали американский нападающий Пол Томпсон (30 ноября 1926 года), российский форвард Сергей Немчинов (5 октября 1991 года) и норвежский нападающий Матс Цуккарелло (5 января 2011 года).