Голкипер Гибсон схватил форварда Гарланда за лицо и борцовским приёмом уложил его на лёд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «койотов».
В конце третьего периода произошла стычка между голкипером «Анахайма» Джоном Гибсоном и форвардом «Аризоны» Конором Гарландом. Американский нападающий, проезжая мимо соотечественника, что-то сказал ему в лицо, чем вывел голкипера из себя. После этого Гибсон борцовским приёмом схватил Гарланда за лицо и уложил его на лёд. По итогам инцидента оба хоккеиста были наказаны малым штрафом за грубость.
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В предыдущем матче американский вратарь оформил второй шат-аут в нынешней регулярке, благодаря чему догнал голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ.
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