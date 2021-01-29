Заразившимся коронавирусом игроком «Вегаса» оказался лидер команды Алекс Пьетранджело

Американский журналист Джереми Рутерфорд сообщил, что заразившимся коронавирусом игроком «Вегас Голден Найтс» оказался лидер команды Алекс Пьетранджело. Ранее сообщалось, что НХЛ пересмотрит расписание клуба из-за того, что у игрока команды обнаружен коронавирус.

Напомним, первый матч с «Сент-Луис Блюз» (4:5 Б) команда играла без главного тренера Питера Дебура. Тренерский штаб «Вегаса» пропустил матч в связи с большим риском распространения COVID-19. Игрой команды руководил генеральный менеджер Келли Маккриммон с тренером клуба АХЛ Мэнни Вивейросом и помощниками Джейми Хьюардом и Джоэлем Уордом.

Тренировочные базы команды закрыты до дальнейшего уведомления. Лига находится в процессе рассмотрения и пересмотра расписания регулярного чемпионата для «Голден Найтс». Ожидается, что решение о матчах будет принято в течение 24-48 часов.