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Заразившимся коронавирусом игроком «Вегаса» оказался лидер команды Алекс Пьетранджело

Заразившимся коронавирусом игроком «Вегаса» оказался лидер команды Алекс Пьетранджело
Хоккей / НХЛ 0
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Американский журналист Джереми Рутерфорд сообщил, что заразившимся коронавирусом игроком «Вегас Голден Найтс» оказался лидер команды Алекс Пьетранджело. Ранее сообщалось, что НХЛ пересмотрит расписание клуба из-за того, что у игрока команды обнаружен коронавирус.

Напомним, первый матч с «Сент-Луис Блюз» (4:5 Б) команда играла без главного тренера Питера Дебура. Тренерский штаб «Вегаса» пропустил матч в связи с большим риском распространения COVID-19. Игрой команды руководил генеральный менеджер Келли Маккриммон с тренером клуба АХЛ Мэнни Вивейросом и помощниками Джейми Хьюардом и Джоэлем Уордом.

Тренировочные базы команды закрыты до дальнейшего уведомления. Лига находится в процессе рассмотрения и пересмотра расписания регулярного чемпионата для «Голден Найтс». Ожидается, что решение о матчах будет принято в течение 24-48 часов.

У игрока «Вегаса» обнаружен коронавирус, НХЛ пересмотрит расписание для клуба
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