На вакантный пост генменеджера «Питтсбурга» претендуют 20 кандидатов, среди них — Чиарелли

На освободившийся после ухода Джима Рутерфорда пост генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» претендуют 20 кандидатов, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Сообщается, что все соискатели уже вступили в контакт с руководством клуба.
В список «Питтсбурга» входят бывшие генменеджеры клубов НХЛ Джейсон Боттерилл (ранее работал в клубе в должности ассистента генменеджера), бывший генменеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл и экс-генменеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли.
Среди других кандидатов – Марк Хантер, генеральный менеджер клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Друри, ассистент генменеджера «Монреаль Канадиенс» Скотт Мелланби, Майк Гиллис и Майкл Фута. Кроме того клуб интересуется нынешним генменеджером «Нью-Джерси» Томом Фицджеральдом, ранее также работавшим в его структуре.
При этом первое собеседование будет проведено с нынешним исполняющим обязанности генменеджера Патриком Альвином. Отмечается, что «Питтсбург» планирует назначить нового генерального директора в течение двух-трёх недель.
- 29 января 2021
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