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В Башкирии разрешили заполнять трибуны на домашних матчах «Салавата Юлаева» на 70%

В Башкирии разрешили заполнять трибуны на домашних матчах «Салавата Юлаева» на 70%
Хоккей / КХЛ 0
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Власти Республики Башкортостан увеличили разрешённую заполняемость трибун на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 85%, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — до 70%. Также смягчены требования к другим спортивным мероприятиям. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Проведение матчей чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги разрешается при условии заполнения трибун не более 85% от вместимости стадиона, матчей Континентальной хоккейной лиги — при условии заполнения трибун не более 70% от вместимости арены», — сказано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Ранее на матчи «Салавата Юлаева» было разрешено заполнять не более 25% зрительских мест. В РПЛ выступает футбольный клуб «Уфа». Также смягчены требования и к другим спортивным мероприятиям, теперь их можно проводить при заполненных на 85% трибунах на открытом воздухе и на 70% — в помещении.

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