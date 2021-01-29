В Башкирии разрешили заполнять трибуны на домашних матчах «Салавата Юлаева» на 70%

Власти Республики Башкортостан увеличили разрешённую заполняемость трибун на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 85%, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — до 70%. Также смягчены требования к другим спортивным мероприятиям. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«Проведение матчей чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги разрешается при условии заполнения трибун не более 85% от вместимости стадиона, матчей Континентальной хоккейной лиги — при условии заполнения трибун не более 70% от вместимости арены», — сказано в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Ранее на матчи «Салавата Юлаева» было разрешено заполнять не более 25% зрительских мест. В РПЛ выступает футбольный клуб «Уфа». Также смягчены требования и к другим спортивным мероприятиям, теперь их можно проводить при заполненных на 85% трибунах на открытом воздухе и на 70% — в помещении.
- 29 января 2021
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