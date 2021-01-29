Зюзин — о предпоследнем месте «Сочи» на Западе: работа идёт, результаты появляются

Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин поделился мнением о перспективах клуба. На данный момент «леопарды» занимают предпоследнее, 10-е место, в таблице Западной конференции с 34 очками в 51 матче.

«За один сезон команда стала моложе почти на три года, сегодня средний возраст наших игроков – 24 года 9 месяцев, наряду с ещ` двумя-тремя клубами мы – самые молодые в kиге. Мы расстались с 10 ветеранами, при всём уважении к этим возрастным хоккеистам в других клубах выстрелить им не удалось. При этом в рамках концепции по возвращению молодых игроков из Северной Америки «Сочи» удалось вернуть форвардов Рубцова и Шэна, защитника Седова.

Также предоставили возможность дебютировать в КХЛ ещё восьми молодым хоккеистам, прошедшим систему МХЛ и ВХЛ. Плюс заключили контракт с образовательным центром «Сириус», что позволяет рассчитывать на системный рост нашей молодежи. По факту сформирован костяк команды – на вырост. И не только на завтра, но и на сегодня, ведь на финише чемпионата мы видим прогресс. Недавние 3:0 с «Сибирью» – тот практически оптимальный матч, от которого наш тренерский штаб намерен отталкиваться.

Лучший сезон в карьере проводят форварды Сергей Шмелёв – 20 шайб и Никита Точицкий – 23 передачи. Кстати, Шмелёв, отличившись накануне в Хельсинки, забил уже в седьмом матче кряду и побил клубный рекорд «Сочи». До абсолютного достижения всей КХЛ в исполнении его тёзки Мозякина – всего два матча. Защитник Даниил Мироманов с 24 очками – один из немногих в своём амплуа, кто в лиге на равных конкурирует с иностранцами. 20-25 матчей провел на хорошем уровне вратарь Максим Третьяк, его рост отметили все специалисты. Есть позитивные оценки от нашего тренерского штаба и в отношении ряда других молодых хоккеистов.

Поэтому не красил бы этот сезон одной краской. Работа в клубе идёт, её результаты постепенно появляются. Надеемся, через какое-то время игроков «Сочи» будут регулярно вызывать во всю линейку сборных России. Это будет одним из показателей качества работы всей клубной вертикали», – цитирует Зюзина Russia-Hockey.