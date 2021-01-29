Кожевников — о борьбе за плей-офф: возможно, что матч «Спартак» – «Витязь» станет решающим

Двукратный олимпийски чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф КХЛ.

«Впереди почти месяц, и многое может перевернуться. Красно-белые еще могут вернуть себе стабильную игру. Знарок знает, как это делать. Главное, не допускать серьёзных ошибок. Плюс возвращение травмированного Лехтеря позволит проводить необходимую ротацию.

«Витязь» тоже наверняка будет биться до конца — сейчас вообще команды стали более равными. Поэтому не предугадаешь, как всё повернётся на Западе. Стабильной игрой никто из четырех претендентов на плей-офф не отличается. Вполне возможно, что исход будет неизвестен до самого конца регулярного чемпионата и встреча «Спартак» – «Витязь» в конце февраля станет решающей», – приводят слова Кожевникова «Известия».