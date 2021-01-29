Гуркин: в «Салавате» услышал от Юрзинова: «Ты Кольцов? Ты — Гуркин. Стой на синей линии»

Защитник «Сибири» Ефим Гуркин поделился мнением о стиле своей игры.
«Отец тоже играл в хоккей, но не с шайбой, а с мячом. И был игровичком. Я тоже никогда не был защитником-домоседом и с ранних лет старался играть не прямолинейно. Я выступал под 13-м номером, и дома постоянно звучала фраза: «Ты что, трамвай № 13?» Моему отцу нравились нестандартные защитники: Кольцов, Блатяк, Твердовский – тогда в Уфе таких хватало.
Была одна игра, ещё по детям, когда я с его подачи начал подключаться в большинстве на дальнюю штангу. Мы такое даже не тренировали, и по нашему году никто из защитников других команд такого не делал. Я два раза сбегал – два раза забил. Удивились все: и я, и тренеры. Не удивился, наверное, только папа.
Когда адаптировался в МХЛ, старался играть так же, и у меня получалось. Хотел сделать нечто подобное и за основной состав «Салавата Юлаева», но при первой попытке услышал от Юрзинова: «Ты что, Кольцов? Ты – Гуркин. Стой на синей линии и не делай лишних движений», — цитирует Гуркина пресс-служба КХЛ.
- 29 января 2021
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