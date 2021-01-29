Назаров — о составе на Евротур: всё логично и правильно, сборная России привыкла к победам

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о составе сборной России на Евротур.



«Наша национальная команда уже выиграла два этапа Евротура, не проиграв ни единого матча. На первом этапе командой руководил Игорь Ларионов, а на втором — Валерий Брагин. Логично, что в Швецию команду снова повезёт Игорь Ларионов, тем более что молодых хоккеистов в обойме хватает. Их нужно развивать, работать с ними.



Нужно понимать, что всем хочется занять первое место в общем зачёте Евротура. Сборная России и наши болельщики привыкли исключительно к победам и ни о чём другом не думают. Говорили, что на Шведские игры поедут игроки из клубов, которые не попадают в плей-офф? Так эти ребята вызваны в олимпийскую сборную, про которую тоже не надо забывать. Нечего парням болтаться без дела и пить пиво дома, тем более что олимпийская сборная — хорошая возможность зарекомендовать себя.



Так что никто никого не обманывал, все работают во благо российского хоккея. Кстати, нельзя забывать и тот факт, что на Евротур нужно отправлять сильный состав, чтобы выполнить обязательства перед спонсорами и организаторами турнира. Повторюсь, всё логично и правильно. Не вижу вообще никаких проблем», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сборная России объявила состав на третий этап Евротура