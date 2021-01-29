Вудкрофт — о матче с ЦСКА: в каждой встрече минское «Динамо» может набрать два очка

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.



«Как нужно сыграть, чтобы выиграть у „армейцев“ в домашнем матче впервые за шесть лет? Самое главное — это собранно играть все 60 минут. Нельзя сонно начинать матч или терять концентрацию, выпадать из игры. Такие опасные команды, как ЦСКА, тут же за это накажут. Фокусируемся на своей игре, каждый должен выкладываться по полной программе.



Общался со всеми игроками, все чувствуют себя хорошо. Тот состав, который выйдет сегодня, будет оптимальным для того, чтобы победить. Моя философия такова: в каждой встрече мы можем набрать два очка. Я думаю, что нет смысла придерживать лидеров на какие-то определённые матчи. Нам нужны победы, настраиваемся только на это.



Какую роль должен сыграть Павел Денисов, которого вызвали из фарм-клуба? Он будет играть в защите», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба минчан.

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