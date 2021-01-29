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Малкин: понимаю, что пока не в лучшей форме. Сложнее помогать «Питтсбургу» побеждать

Малкин: понимаю, что пока не в лучшей форме. Сложнее помогать «Питтсбургу» побеждать
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё выступление на старте текущего сезона НХЛ.

«Понятно, что это необычный сезон. Толком без тренировочных лагерей, без зрителей, и это сказывается на готовности и настрое, но мы все в равных условиях.

Моя цель — помогать команде побеждать, и я понимаю, что, пока не в лучшей форме, это делать труднее. Мне нужно найти себя, свою игру, и я верю, что это получится.

Матч с «Бостоном»? У нас хорошие игроки, хорошая команда, в этом нет сомнений. Но против нас тоже выходят серьёзные соперники. И когда они быстрее, голоднее, когда они чаще выигрывают шайбу у бортов, это сигнал, что мы недорабатываем. Нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать выводы. У нас есть время всё наладить, но терять его совершенно не хочется», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, Малкин сыграл 8 встреч, набрав 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-3».

«Питтсбург» во второй игре кряду уступил «Бостону», Малкин – без очков
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