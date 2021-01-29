«Локомотив» отыгрался с 0:2 и в овертайме обыграл «Авангард»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
На 4-й минуте Рид Буше, реализовав численное большинство, с передачи Сергея Толчинского вывел «ястребов» вперёд. На 8-й минуте Толчинский увеличил преимущество омичей. На 21-й минуте Егор Коршков сократил отставание «Локомотива». На 48-й минуте Теэму Пулккинен, забросив в большинстве, сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Атте Охтамаа.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» и «Локомотив» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 31 января. Старт запланирован на 17:00 мск.
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