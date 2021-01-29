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ЦСКА прервал серию из двух поражений, забросив в ворота минского «Динамо» четыре шайбы

ЦСКА прервал серию из двух поражений, забросив в ворота минского «Динамо» четыре шайбы
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Протас (Воронин, Алистров) – 13:33' (5x5)   1:1 Окулов – 30:29' (5x5)   1:2 Окулов (Блажиевский, Мамин) – 41:59' (5x5)   1:3 Соркин (Афанасьев, Сергеев) – 42:47' (5x5)   1:4 Светлаков (Лайпсик, Попов) – 54:33' (5x5)   2:4 Демков – 59:06' (6x3)

На 14-й минуте Алексей Протас вывел белорусскую команду вперёд. На 31-й минуте Константин Окулов сравнял счёт. В начале третьего периода Окулов оформил дубль. Через 48 секунд Максим Соркин увеличил преимущество москвичей. На 55-й минуте Андрей Светлаков забросил четвёртую шайбу в ворота минчан. На последней минуте Артём Демков отыграл ещё одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве 2 февраля встретится с рижским «Динамо», а «Динамо» 31 января в Минске — с подольским «Витязем».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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