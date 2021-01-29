ЦСКА прервал серию из двух поражений, забросив в ворота минского «Динамо» четыре шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 14-й минуте Алексей Протас вывел белорусскую команду вперёд. На 31-й минуте Константин Окулов сравнял счёт. В начале третьего периода Окулов оформил дубль. Через 48 секунд Максим Соркин увеличил преимущество москвичей. На 55-й минуте Андрей Светлаков забросил четвёртую шайбу в ворота минчан. На последней минуте Артём Демков отыграл ещё одну шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве 2 февраля встретится с рижским «Динамо», а «Динамо» 31 января в Минске — с подольским «Витязем».
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