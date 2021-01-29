«Йокерит» одержал вторую победу кряду, обыграв «Торпедо»

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

В конце первого периода Хенрик Хаапала открыл счёт в матче. На 32-й минуте Антти Пильстрём увеличил преимущество финской команды. На 34-й минуте Хенри Иконен с передачи Саку Мяэналанена забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. Спустя две минуты Крис Терри отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Марко Анттила забросил четвёртую шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 1 февраля в Нижнем Новгороде встретится с «Куньлунь Ред Стар», а «Йокерит» 30 января в Хельсинки — с магнитогорским «Металлургом».