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«Йокерит» одержал вторую победу кряду, обыграв «Торпедо»

«Йокерит» одержал вторую победу кряду, обыграв «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Хаапала (Крейчик, Пильстрём) – 18:32' (5x5)   2:0 Пильстрём (Анттила, Иконен) – 31:58' (5x5)   3:0 Иконен (Мяэналанен) – 33:05' (5x5)   3:1 Терри (Шварц, Марин) – 35:44' (5x5)   4:1 Анттила – 54:56' (4x5)

В конце первого периода Хенрик Хаапала открыл счёт в матче. На 32-й минуте Антти Пильстрём увеличил преимущество финской команды. На 34-й минуте Хенри Иконен с передачи Саку Мяэналанена забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. Спустя две минуты Крис Терри отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Марко Анттила забросил четвёртую шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 1 февраля в Нижнем Новгороде встретится с «Куньлунь Ред Стар», а «Йокерит» 30 января в Хельсинки — с магнитогорским «Металлургом».

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