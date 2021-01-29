Хартли: «Авангард» знал, что не уедет из Ярославля без пропущенных шайб

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (2:3 ОТ).



«Сегодня была настоящая битва, хорошая интенсивность. Мне понравилось, как действовала наша команда, но где-то не хватало фокуса, и это стоило нам победы. Отличное противостояние, с «Локомотивом» всегда тяжело играть, шикарно действовали оба вратаря, но, увы, мы проиграли в овертайме.



Мы здорово провели первый период, но гол, забитый нам на 13-й секунде второго периода, отбросил нас. «Локомотив» перехватил инициативу, у них четыре ровных звена, и мы знали, что не уедем из Ярославля без пропущенных шайб. Нужно отдать должное ярославцам не только за сегодняшний матч, но и за весь сезон. Это отличный клуб, и можно вспомнить историю, ужасную трагедию, после которой «Локомотив» сумел возродиться и построить новую, сильную команду.



Планирую ли наказывать команду за два удаления за нарушение численного состава? Это неотъемлемая часть игры. Конечно, не хочется видеть такие моменты, но в целом по сезону мы очень мало удаляемся по этой статье. Ошибки в хоккее неизбежны. К сожалению, сегодня нам пришлось заплатить за одно из таких удалений», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и в овертайме обыграл «Авангард»