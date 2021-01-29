Б. Миронов: Ларионову можно набраться тренерского опыта благодаря этапам Евротура

Двукратный призёр Олимпиад в составе сборной России известный хоккейный тренер Борис Миронов считает, что в ФХР приняли правильное решение, доверив сборную России на Шведских играх Игорю Ларионову.



«Как и на этап Евротура в Финляндии, сейчас в Швецию поедет молодая сборная России под руководством Игоря Николаевича Ларионова. У него огромный игровой опыт, он в хоккее знает больше, чем многие. Ему больше нужен тренерский опыт, которого он набирается благодаря этапам Евротура. Ему нужно провести работу над ошибками после молодёжного чемпионата мира. Кроме того, получат практику перед турниром тренеры сборной U18 Альберт Лещёв и Владимир Филатов. Что же касается состава, то он довольно молодой, я бы сказал, экспериментальный. Тем не менее знаю, что Игорь Ларионов ставит максимальную задачу», — сказал Миронов «Чемпионату».

Сборная России объявила состав на третий этап Евротура