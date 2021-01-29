Толчинский: обидное поражение, не получается у «Авангарда» в овертаймах

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом» (2:3 ОТ).
«Обидное поражение. Вели 2:0, но упустили преимущество, отдали инициативу и проиграли. Не получается у нас в овертаймах. Не могу сказать, что в какой-то момент что-то пошло не так, играли неплохо. Но, повторюсь, отдали инициативу, они забили первый гол, побежали. Два нарушения численного состава? Где-то не разобрались, бывает.
Выезд всё равно хороший получился, пять очков из шести. Из поражения извлечём урок, посмотрим видео, разберём ошибки и послезавтра постараемся взять реванш у «Локомотива», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
- 29 января 2021
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