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Рижское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Северстали»

Рижское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Адамчук (Вовченко, Морозов) – 09:15' (5x4)   0:2 Адамчук (Кодола) – 19:25' (5x4)   1:2 Индрашис (Липон, Ошениекс) – 32:19' (5x5)   2:2 Липон (Индрашис) – 53:39' (5x5)   2:3 Няттинен (Морозов, Гераськин) – 58:07' (5x4)

На 10-й минуте Кирилл Адамчук, реализовав численное большинство, вывел череповчан вперёд. На последней минуте первого периода Адамчук с передачи Владислава Кодолы увеличил преимущество «Северстали». На 33-й минуте Микс Индрашис отыграл одну шайбу. На 54-й минуте Джей Си Липон с передачи Индрашиса сравнял счёт. На предпоследней минуте Йоонас Няттинен забросил победную шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» встретится в Череповце с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» в Москве — с местным ЦСКА. Обе встречи состоятся 2 февраля.

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