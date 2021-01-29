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Рижское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Северстали»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

На 10-й минуте Кирилл Адамчук, реализовав численное большинство, вывел череповчан вперёд. На последней минуте первого периода Адамчук с передачи Владислава Кодолы увеличил преимущество «Северстали». На 33-й минуте Микс Индрашис отыграл одну шайбу. На 54-й минуте Джей Си Липон с передачи Индрашиса сравнял счёт. На предпоследней минуте Йоонас Няттинен забросил победную шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» встретится в Череповце с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» в Москве — с местным ЦСКА. Обе встречи состоятся 2 февраля.