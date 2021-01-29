Разин: ожидал, что Адамчук сделает хет-трик, но третью шайбу он в наши ворота привёз

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:2).



«Мы провели хороший первый период, играли уверенно. Начало второго периода тоже было хорошим, играли правильно. Потом начались ошибки, пропустили контратаку. Третий период играли хорошо, но такой гол, который мы пропустили, солидная команда пропускать не должна. Из позитивного отмечу два очка и хорошо сработавшие спецбригады. Думаю, это и сыграло роль в результате.



Мы долго доверяли Адамчуку и ждали, когда Кирилл начнёт забивать, он обладает хорошим завершающим броском. Сегодня парень раскрылся, забросил две. Я ожидал, что Адамчук сделает хет-трик, но, к сожалению, третью шайбу он в наши ворота привёз. Ничего страшного, команда исправила. Ошибки бывают всегда, хоккей — командная игра», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

Рижское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Северстали»