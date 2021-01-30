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Бриндамор: Свечников возмужал буквально во всём. Ему уже намного комфортнее в НХЛ

Бриндамор: Свечников возмужал буквально во всём. Ему уже намного комфортнее в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского нападающего Андрея Свечникова.

«Свеч возмужал буквально во всём. И как игрок, и как человек. Замечаю, что сейчас ему уже намного комфортнее и в нашей раздевалке, где все ребята старше него, и вообще в НХЛ. Его индивидуальность и в 18 лет выделялась ярко, а сейчас уже видно, что он в этой раздевалке — один из лидеров. И его игра это отражает.

Он и в первом сезоне бывал заметен, а сейчас заметен буквально при каждом выходе на лёд. Свеч уже вырос во впечатляющего игрока и становится только лучше. Говорю об этом с первого дня: помимо таланта, его выделяет желание прогрессировать. Он страстно этого хочет», — приводит слова Бриндамора пресс-служба НХЛ.

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