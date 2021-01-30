Кожевников: верю в «Спартак». Решение Жамнова встать рядом со Знарком правильное

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф КХЛ.
«Верю в «Спартак». Решение генменеджера Алексея Жамнова в трудный момент спуститься на тренерскую лавочку и встать рядом с Олегом Знарком считаю своевременным и правильным. Жамнов в «Спартаке» уже дважды так действовал — с Вадимом Епанчинцевым и Игорем Улановым, и каждый раз ход срабатывал. Пожелаю каждому клубу КХЛ вот такого внутреннего взаимодействия и поддержки.
Практически не сомневаюсь, что «Спартак» будет в плей-офф. Во-первых, в пульке с «Северсталью» и «Витязем» у красно-белых по качеству лучший состав. Во-вторых, хорошее расписание — матчи с Ригой, «Куньлунем», «Сибирью» и «Сочи», которые не сверхмотивированы. В-третьих, «Спартак» ещё встречается с Череповцом и Подольском, а значит, наша судьба в наших руках», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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