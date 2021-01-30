Набоков: у Василевского есть всё, чтобы бороться за «Везину» каждый год

Бывший вратарь «Сан-Хосе Шаркс» и сборной России Евгений Набоков поделился мнением о большом количестве российских вратарей в НХЛ.

«Думаю, этот наплыв связан с детской школой и обилием тренеров. Часто слышу, что уже и финские тренеры в России работают, и лагеря там проводят. У мальчишек появился больший выбор. Я рос в Усть-Каменогорске, и у нас с вратарями занимался один мой папа. А теперь уже и детей по различным вратарским лагерям вывозят — кого в Финляндию, кого в Австрию. Уверен, с этим связаны успехи многих молодых вратарей из России.

Им вовремя заложили основу, причём у каждого мальчишки это может быть разный возраст: у кого-то в 12, у кого-то в 14, у кого-то в 16 лет. Потом эти ребята проходят через ту или иную сборную. Посмотрите, в скольких турнирах сейчас выступают сборные и сравните с тем, как было раньше. Ведь, чем больше играешь, тем раньше появится шанс попробовать себя на международном уровне. А это прекрасный опыт. И все наши молодые ребята, которые уже добрались до НХЛ, через это прошли. Тот же Андрей Василевский, пусть у него, как и у меня, папа — бывший вратарь. Не забывайте, что многие из них успели и в КХЛ немало поиграть. Те же Шестёркин или Сорокин.

Мои рекорды? Думаю, меня скоро подвинут человека четыре. Уверен, все наши ребята отлично себя зарекомендуют. Не сомневаюсь, что Андрюха Василевский пойдёт очень далеко. То, что мы уже видели, — только начало. У него есть всё, чтобы бороться за «Везину» каждый год. Думаю, и Серега Бобровский себя тоже ещё проявит, докажет, что прошлый год был не более чем осечкой. И Варлаша, посмотрите, как здорово сейчас играет. Попал в хороший клуб — и сразу выдал результат. Многие, кстати, забывают, как важно попасть в классную организацию, вратарю — особенно. Похоже, все эти ребята сейчас находятся в хороших руках.

Возвращаясь к рекордам, наилучшие шансы, думаю, всё-таки у Василевского. Ростом больше 190 см, да ещё с такой реакцией, такой растяжкой… Он может делать всё. И замахнуться должен не на какие-то мои рекорды, а на самые большие в истории НХЛ. Вопрос в том, как долго ещё «Тампа» сможет оставаться такой сильной, как сейчас», — приводит слова Набокова пресс-служба НХЛ.