Д. Строум: считаю, что «Чикаго» наиграл на победу в матче с «Коламбусом»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Дилан Строум прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2).

«Считаю, что мы наиграли на победу. Мы сделали много хорошего, много владели шайбой. Просто нам чуть-чуть не хватило. Надо больше забивать при игре «пять на пять», хотя сегодня мы создавали больше моментов, чем раньше», — приводит слова Строума пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. Российские игроки «Коламбуса» Михаил Григоренко и Владислав Гавриков за 13.04 и 19.40 на площадке соответственно результативными действиями не отметились.

Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Коламбус» примет «Даллас Старз» 3 и 5 февраля, а «Чикаго» в те же дни дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз».