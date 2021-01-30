«Динамо» из Пардубице объявило о возвращении Томаша Зогорны

Бывший нападающий «Амура» Томаш Зогорна заключил контракт с «Динамо» из Пардубице, сообщает официальный сайт чешской команды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
«Возвращение Томаша является для нас огромным усилением перед окончанием сезона. Его решение вернуться в Чехию дало нам возможность получить очень опытного и закалённого представителя команды, который превратился в полноценного хоккеиста, работая за границей. Подобных хоккеистов в чешской высшей лиге очень мало. Благодаря его целеустремленности наши амбиции могут быть ещё выше», — сказал спортивный директор клуба Душан Салфицки.
33-летний Зогорна вернулся в «Динамо» из Пардубице после шести сезонов в КХЛ, где защищал цвета хабаровского «Амура». В лиге он провёл 318 матчей и набрал 166 (65+101) очков.
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